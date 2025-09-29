Derrota merecida

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

❘ OLOT ❘ Después de encadenar tres empates, el Atlètic Lleida encajó ayer la primera derrota en Segunda RFEF tras caer ante un invicto Olot (2-1), en un partido en el que los de Gabri flaquearon tanto en defensa como en ataque. De hecho, la única llegada de los del Segrià terminó en un gol rocambolesco que no sirvió ni para arañar un punto.

La primera jugada del partido, a los dos minutos de juego, le costó un buen susto a los leridanos y, además, por partida doble. Tras un desajuste defensivo, el delantero Enri se quedó solo ante Pau Torres, que atajó el disparo con una gran intervención. El desaguisado no acabó aquí, ya que el rechace acabó en las botas de Albert López, pero el delantero local se confío demasiado y permitió al meta leridano sacar otra mano salvadora para salvar el primer tanto gerundense.

Después del aviso inicial, las ocasiones brillaron por su ausencia y el partido se jugó en el centro del campo, sin apenas peligro para ninguna de las dos porterías. Eso se tradujo en media hora de dureza que terminó con una ocasión de Puigbert en el minuto 37. El extremo recibió liberado en la frontal y conectó un disparo ajustado que botó delante de Pau Torres, que desvió a córner con una buena intervención. Además de la falta de ideas en ataque de los de Gabri, se sumó que en el minuto 39, Moró Sidibé abandonó el partido por unas molestias musculares.

Así se cerró un primer tiempo muy parejo y con poco fútbol, pero con el Olot habiendo tenido las ocasiones más claras y dando sensación de superioridad. De ahí que Gabri, antes del descanso, optó por introducir cambios y puso a Bilal en lugar del lesionado Sidibé y a Alcalá por Santana con el fin de frenar las llegadas locales por la banda izquierda.

El paso por los vestuarios no hizo cambiar el guión, con un Atlètic Lleida que seguía impreciso en ataque y dubitativos en defensa, mientras el Olot iba ganando terreno y asentándose en campo rival. Fruto del desorden llegó el primer gol local cumplida la hora de partido. Arumí centró raso desde la banda izquierda y tras un rechace, Marc Mas remató a placer en la frontal del área pequeña.

Los de Gabri seguían sin reaccionar pero sacaron provecho de la única llegada al área que, además, supuso la jugada cómica del duelo. Los leridanos encontraron espacio por la derecha del ataque y recibió Giovanni, que centró hacia Soule y este, al rematar, cayó al suelo junto con un defensa, provocando que la inercia de la caída impulsara el balón dentro de la portería (1-1).

El Atlètic Lleida había encontrado más de lo que merecía y, además, parecía no conformarse con el empate, pero el Olot volvió a recuperar sensaciones, sólido en defensa y rápido por las bandas a la hora de atacar. Avisó en el minuto 77 cuando Arumí, lateral reconvertido en extremo para los últimos minutos, se plantó solo ante Pau Torres, pero cruzó demasiado un disparo que rozó el poste. El segundo aviso, en el 79, terminó en el definitivo 2-1. El pivote Pedro del Campo apareció en segunda línea para batir a Pau Torres, que sacó una mano muy meritoria, pero esta vez ya no pudo atajar el rechace de Albert López.

Los últimos diez minutos no contemplaron una reacción leridana. Los de Gabri jugaron el último minuto con un jugador menos por la expulsión directa de Boris Garrós, que fruto de la desesperación, golpeó a un rival en la zona lumbar mientras saltaba a por un balón. La acción dejó ya sin reacción a un Atlètic Lleida que se fue de vacío de Olot, encajando la primera derrota del curso en su estreno en la categoría.