El Fraga, supercampeón

El CP Esneca Fraga se alzó ayer con el segundo título de su historia, tras la Champions de 2024, proclamándose campeón de la Supercopa de España 2025. El equipo dirigido por el leridano Jordi Capdevila mostró su versión más solvente para superar al Palau de Plegamans (3-0) en una final en la que fue de menos a más para acabar levantando el trofeo.

Como era de esperar, la igualdad marcó el encuentro, con ambos equipos precavidos con la bola y férreos en defensa. No obstante, al Fraga sufrió un contratiempo nada más arrancar, porque Julieta Fernández, autora de un doblete en la semifinal ante el Vila-sana, se retiró lesionada y no pudo volver a la pista. El Palau llegó más en el primer tiempo, con algunas ocasiones de Casarramona e incluso un penalti en el minuto 12, que Ariadna Méndez lanzó por encima de la portería de Anna Ferrer. Pero con el paso de los minutos, el conjunto de Jordi Capdevila fue tomando las riendas del juego, aunque sin ocasiones hasta el descanso.

Como en el inicio del primer tiempo, el Palau volvió de los vestuarios con más energía, pero el Fraga fue mucho más efectivo y en su primera ocasión se adelantó con el 1-0 de Fontdeglòria ante su exequipo. El conjunto del Vallès lo intentaba, pero siempre sin éxito, errando otra bola parada en una directa por la décima falta del Fraga. En cambio, las de Capdevila mostraron más serenidad y sentenciaron en dos minutos: primero con el 2-0 de Sanjurjo, en el 42, y luego con el 3-0 de Soto en una falta directa posterior. La única complicación para las fragatinas llegó con una azul a Arxé a 3:30 del final, pero aguantaron muy bien con una menos para llevarse el título.