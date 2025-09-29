Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Marc Márquez aseguró que está “en paz” después de conquistar su noveno título, “el mayor reto” de su vida, además de mostrarse satisfecho de que “el círculo” se cierre en Motegi. “Me cuesta hablar. Estoy en paz conmigo mismo. Sin querer, entré en un bucle... Ha habido mucha gente que me ha ayudado a salir de aquí, solo es imposible. Lógicamente, las decisiones las tienes que tomar tú con lo que sientes, pero no quiero recordar lo que he pasado, quiero disfrutar del momento. Estoy en paz... Eso es lo más importante. No quiero decir nombres en agradecimientos porque no acabaría, pero ellos saben quiénes son”, reconoció entre lágrimas.

Reconoció que “cometí un gran error en mi carrera, el de regresar demasiado temprano. Luché, luché y luché, y he vuelto a ganar de nuevo. Me siento en paz”, reiteró, para añadir: “Este Mundial ha sido el mayor reto de mi vida. Estar en la gloria, ir al fondo y subir es peor, porque caes desde arriba del todo y con más inercia. Esto me ha ayudado a ser más fuerte, a ser más calculador, más controlador en algunos momentos, aunque sin perder el ADN. Hemos igualado a grandes nombres, sea a Valentino en títulos o a Agostini y Ángel Nieto en victorias, y es un placer, es más de lo que hubiese imaginado en cualquier momento. Seguimos soñando”, apuntó.

Un noveno título que le sitúa entre los mejores. “Son palabras mayores y no seré yo el que me ponga entre esos nombres. Siempre lo he dicho, quiero que la gente me recuerde porque lo he dado todo, por inspirar a personas tanto dentro como fuera del deporte, porque la vida es buscarlo e intentarlo”, subrayó. “Si no lo consigues no es un fracaso, el fracaso es no intentarlo. Yo lo he intentado, lo he conseguido y he tenido esa recompensa tan dulce. Se lo dedico a toda mi familia y a los de mi alrededor, que lo han sufrido más que yo”, dijo acordándose de su hermano Àlex. “Me ha ayudado mucho, el que más, directa e indirectamente”, recalcó.