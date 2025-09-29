Otra remontada para ser líder

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona se impuso ayer (2-1) a la Real Sociedad y sacó provecho de la derrota del Real Madrid en el derbi madrileño para arrebatarle el liderato de Primera división, gracias a una nueva remontada que inspiró Lamine Yamal nada más reaparecer tras la lesión. El equipo de Hansi Flick es ahora líder con 19 puntos, uno más que los blancos, tras remontar en el Estadi Olímpic Lluís Companys, como ya hiciera días antes ante el Oviedo. La Real, bien plantada, anuló el juego azulgrana y golpeó primero gracias a Álvaro Odriozola, pero antes del descanso Jules Koundé igualó de cabeza en un córner y, segundos después de entrar al campo, Lamine Yamal desbordó por la derecha, llegó a línea de fondo y sirvió un centro medido que Robert Lewandowski convirtió en el 2-1. El tramo final fue un intercambio de golpes que mantuvo el suspense hasta el pitido final.

Los de San Sebastián salieron al campo muy replegados y complicaron la circulación de los azulgranas, que ante las bajas buscaron con insistencia a Marcus Rashford, que obligó a Remiro a lucirse en varias ocasiones. Pese a que Szcesny apenas había intervenido, en un mal repliegue barcelonista, Barrenetxea y Oyarzabal fabricaron una jugada que Odriozola convirtió en el 0-1. El tanto activó a los de Flick, pero Remiro volvió a salvar a los suyos y Zubeldia evitó el empate de Pedri. La resistencia visitante cayó en el 43, cuando Koundé se impuso por alto y restableció la igualada.

Tras el descanso, Flick dio entrada a Dani Olmo y, pasada la hora de juego, devolvió al césped a un sonriente Lamine Yamal, que solo necesitó un minuto para asistir a Lewandowski en el tanto decisivo. El Barça se animó, incluso se gustó, aunque sin cerrar el partido. Rashford lo intentó sin acierto y la Real respondió con una doble ocasión de Oyarzabal y un disparo al larguero de Take Kubo que pudo arruinar la fiesta en Montjuïc. Los locales apostaron por controlar el desenlace a través de Pedri, mientras Lamine tuvo el tercero, anulado por fuera de juego, y Lewandowski envió un balón al larguero poco después que pudo cerrar un duelo que al final pudo complicarse por la presión de la Real.

“Todos han visto lo bueno que es Lamine”

Hansi Flick analizó el triunfo contra la Real Sociedad y reconoció que “ha sido una victoria de equipo. Sabían cómo jugar y ha sido un trabajo difícil, pero lo hemos merecido”, al tiempo que encumbró a Lamine Yamal. “Es espléndido tenerlo de vuelta. Todo el mundo ha podido ver lo bueno que es. Todo el equipo ha hecho un gran trabajo. Desde el último partido hemos tenido 68 horas de descanso y es increíble que todos los jugadores están dando su mejor versión”, apuntó. Sobre el liderato que alcanzó ayer su equipo, comentó que ““está bien, pero esto es un camino largo. Tenemos que ir haciendo nuestro trabajo”.

‘Dro’, otro canterano que hace debutar Flick

El joven Pedro Fernández, 'Dro', se convirtió ayer en el séptimo canterano que debuta bajo las órdenes de Hansi Flick. El centrocampista gallego, de solo 17 años, salió de titular en lugar de Dani Olmo y jugó toda la primera parte. En esos 45 minutos, intervino en 32 ocasiones, dio 26 pases, completó dos regates y ganó un duelo aéreo.