Segunda derrota como local

Publicado por D. TEJEDOR Creado: Actualizado:

El Mollerussa perdió ayer de nuevo, en su segundo duelo como local (1-2), en un partido con una primera parte igualada y una segunda mitad en la que el Peralada aprovechó cinco minutos de desconexion defensiva del conjunto local para colocar el 0-2, con dos zarpazos individuales de Ramírez. Alpha marcó a falta de un cuarto de hora, pero el Peralada tiró de veteranía para llevarse el triunfo y dejar al Mollerussa aún sin ganar, con dos puntos en la tabla, sumados en sus dos desplazamientos.

El primer tiempo fue de total tanteo entre ambos equipos. El Mollerussa salió con una línea de cinco, sin presionar tanto arriba como en los anteriores partidos. Eso y un Peralada muy tímido provocó un primer tiempo aburrido con tan solo una llegada por ambos lados. La local fue de Porta, que obligó al portero Fàbregas a estirarse, mientras que el rival inquietó en falta que disparó Mejía.

La segunda mitad empezó con un Peralada mejor, consiguiendo más combinaciones en campo contrario para adelantarse finalmente en el marcador. Ramírez cogió el balón en tres cuartos de campo, mediante una gran conducción se plantó en el borde del área y, con un disparo de exterior suave y sutil, encontró la red de la portería defendida por Batalla (0-1). Tan solo cuatro minutos después, volvió a desbordar Ramírez, se plantó ante Batalla, lo superó y el portero cometió penalti. Lo definió a la perfección Mejía para poner el 0-2 en cinco minutos. Alpha recortó distancias en un balón largo muy mal defendido por la zaga que culminó con una gran definición para meterse de nuevo en el partido (1-2). Lo intentaron los locales, pero el Peralada se defendió a la perfección para acabar ganando.

Kiku Parcerisas: “No ganar hoy, siendo superiores, es surrealista”

Kiku Parcerisas, entrenador del Mollerusa, dejó claro que consideraba injusta la derrota: “Que no hayamos ganado es surrealista, hemos sido superiores al rival en todas las fases, y en cinco minutos se nos ha quedado cara de tontos”, declaró. Además, lamentó las dificultades defensivas que registra el equipo, con dos goles encajados en cada partido. “Si concedes en defensa, estás liquidado. Nos tenemos que aplicar a nivel defensivo”, sentenció, antes de asegurar que “a los jugadores no debe pesarles no ganar, el trabajo diario es bueno”.