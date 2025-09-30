El Atlètic Lleida afronta "el partido más importante de la corta historia del club"

El Atlètic Lleida afronta este miércoles en el Camp d’Esports el que su entrenador, Gabri García, considera “el partido más importante en la corta historia del club”. El conjunto leridano recibe al Ejea en los cuartos de final de la Copa RFEF, un duelo en el que el ganador se llevará un billete para la Copa del Rey, asegurándose como rival a un equipo de Primera División.

Gabri no escondió que el tropiezo del domingo ante el Olot, la primera derrota de la temporada (2-1), fue “un toque de atención” para el equipo. “Lo mejor que nos ha podido pasar es que el partido de Copa llega muy rápido. Apenas hay tiempo para lamentarse y sí para reaccionar. Hemos analizado los errores de Olot y necesitamos competir, porque sin competir es imposible ganar en esta categoría”, advirtió el técnico.

El entrenador reconoció que la Copa Federación, que al principio se afrontaba con menos presión, ha ganado importancia a medida que el equipo se ha acercado a la final. “Cuando te metes en la final de grupo ya notas esa presión. Ojalá ganemos para quitarnos ese peso y después centrarnos en la Liga. El premio es muy grande”, señaló.

En cuanto al rival, Gabri espera un encuentro exigente ante un Ejea que, según explicó, “juega con cinco atrás, es muy competitivo defensivamente, pero también atrevido con el balón". "Presiona alto, acumula mucha gente en el mediocampo y tiene una referencia clara en ataque con un delantero grande y de área”, añadió.

El técnico considera que el choque debe servir para cambiar la dinámica del equipo. “Más que un golpe sobre la mesa, es un partido para ganar. Que nos sirva para crecer y reencontrarnos después de lo del domingo”, destacó.

El conjunto ilerdense llega a la cita con buenas noticias en el apartado físico. Gabri confirmó que recupera a Guillermo Cucurull y Alya Camara, mientras que Moró Sidibé evoluciona bien y será evaluado a última hora para ver si puede participar. El único jugador descartado es Nico Magno, que sigue con molestias.