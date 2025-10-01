Emotivo homenaje a la máxima goleadora de la historia del AEM

Publicado por PAU osorio Creado: Actualizado:

El AEM se quedó en el umbral de la proeza. Les leridanas cayeron eliminadas de la Copa de la Reina ante el Europa por 1-3 en un partido que se decidió en los instantes finales de la prórroga y en el cual jugaron con una jugadora menos por la expulsión de Honoka desde el minuto 44.

Fue un partido emotivo por dos razones. La primera, por el regreso al Recasens 142 días después del último partido oficial. La segunda, por el emotivo homenaje a la delantera de Alcoletge Vanesa Núñez Pixu –máxima goleadora histórica de la entidad leridana, que volvía al Recasens con el Europa.