“La moneda cada vez nos sale cruz”

El segundo llegó poco después, en el minuto 44. Honoka intentó cortar la progresión de Noelia en el centro del campo y vio una rigurosa segunda amarilla. Golpe muy duro segundos antes de llegar al descanso.

En la reanudación, a pesar de ser una menos, las locales se multiplicaban por el terreno de juego y se impusieron a un Europa incapaz de reaccionar. Después de mucho insistir, en el minuto 55 llegó el premio. María Amaya ejecutó una falta lateral pegada al córner y Vero Herrera entró como un ciclón desde segunda línea para colocar, de cabeza, el 1-1. Explotaba un Recasens que presentó una magnífica entrada.

A partir del tanto, la segunda mitad fue un monólogo. El Europa no conseguía dar con la tecla para superar a un AEM que se mostró muy sólido pese a su inferioridad. Poco después, Bacardit movió el banquillo. María Lara, Sílvia Peñalver y Evelyn entraban en el campo. Unos minutos después, esta se adjudicó el lanzamiento de una falta directa desde la frontal. Su golpeo se estrelló en el travesaño y se paseó por encima de la línea de cal. No tuvo suerte un conjunto leridano que a punto estuvo de decantar la balanza a su favor. En los últimos minutos de la segunda parte, el partido se rompió. Ambos conjuntos fueron a la carga, pero el poco acierto acabó dictando tablas al final del tiempo reglamentario. El choque se encaminaba a la prórroga.

En la primera mitad del tiempo extra, el Europa salió mucho más activo. No intimidó a la portería local, pero tuvo sus aproximaciones. Aun así, en un gran derroche de corazón y lucha, el AEM controló los minutos finales. En la reanudación, el desgaste físico empezó a hacer mella y cuando todo parecía encaminarse a la tanda de penaltis, Bové remató sola dentro del área para colocar el 1-2. Se acababa el sueño. Tras el tanto, las leridanas se volcaron y Ari Sánchez lo aprovechó para colocar el 1-3 al contragolpe con un disparo lejano y sentenciar el choque. Castigo desproporcionado y adiós a la Copa.

❘ Lleida ❘ El técnico del AEM, Joan Bacardit, admitió su frustración por los últimos reveses que viene sufriendo su equipo: “Tiramos una moneda y cada vez nos está saliendo cruz. Otra vez no nos merecemos este resultado, tras 80 minutos con una menos”, lamentó el entrenador barcelonés, que dijo irse “orgulloso de mi equipo”, pero a la vez “muy jodido por las jugadoras, porque es mucho esfuerzo para nada y con un final muy cruel”.

Bacardit dijo de forma escueta que “no comparto” las decisiones arbitrales en la expulsión a Honoka y a él mismo, reiteró que se iba orgulloso “porque la segunda parte ha sido muy buena. De hecho, la sensación era que ni iríamos a la prórroga porque hemos tenido ocasiones muy claras para ganar”. Además, señaló que “el mensaje en el descanso ha sido que teníamos que ser valientes y lo hemos sido” y dejó claro que, pese al desgaste físico y mental para el equipo “somos el AEM y tenemos un equipo que de lucha y sacrificio va sobrado. Toca recuperarnos y competir el sábado ante el Barça B”.

Por último, admitió que resultó “especial” medirse ante su exequipo, aunque puntualizó que “solo hasta que empieza el partido, luego solo te centras en ganar”.

Por su parte, la defensa Paula Rojas admitió irse “rabiosa y con tristeza, porque después de darlo todo, ves las caras de las compañeras y es lo que más duele”. “Ganar hoy hubiera sido un empujón anímico para el grupo, pero lo hemos dejado todo en el campo y no hay nada que reprocharnos”, concluyó la balear.