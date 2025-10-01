El Atlètic Lleida afronta hoy (19.00/Lleida En Joc) en el Camp d’Esports el que su entrenador, Gabri García, considera “el partido más importante en la corta historia del club”. El conjunto leridano recibe al Ejea en los cuartos de final de la Copa RFEF, un duelo en el que el ganador se llevará un billete para la Copa del Rey, asegurándose como rival a un equipo de Primera División. Gabri no escondió que el tropiezo del domingo ante el Olot, la primera derrota de la temporada (2-1), fue “un toque de atención” para el equipo.

“Lo mejor que nos ha podido pasar es que el partido de Copa llega muy rápido. Apenas hay tiempo para lamentarse y sí para reaccionar. Hemos analizado los errores de Olot y necesitamos competir, porque sin competir es imposible ganar en esta categoría”, advirtió el técnico.

El entrenador reconoció que la Copa Federación, que al principio se afrontaba con menos presión, ha ganado importancia a medida que el equipo se ha acercado a la final. “Cuando te metes en la final de grupo ya notas esa presión. Ojalá ganemos para quitarnos ese peso y después centrarnos en la Liga. El premio es muy grande”, señaló.

En cuanto al rival, un Ejea que eliminó al Terrassa a domicilio (0-1) en la anterior eliminatoria, Gabri espera un oponente exigente que, según explicó, “juega con cinco atrás, es muy competitivo defensivamente, pero también atrevido con el balón”. “Presiona alto, acumula mucha gente en el centro del campo y tiene una referencia clara en ataque con un delantero grande y de área”, añadió.