Un ‘hat-trick’ de Mbappé cura las heridas del Real Madrid

El Real Madrid venció cómodamente (0-5) al Kairat Almaty en la segunda jornada de la fase de la Liga de la Campeones 2025-26 con un 'hat-trick' del delantero francés Kylian Mbappé, protagonista de un partido plácido para el conjunto merengue, que cura así las penas de la goleada en el derbi madrileño.

Ya son 60 los tantos de Mbappé en su carrera en la Champions y el quinto en esta edición de la máxima competición continental de clubes. El francés fue la figura de una noche en la lejana Almaty que comenzó con un conjunto blanco titubeante ante un Kairat Almaty más animoso y enérgico que dio algún susto inicial.

Sin embargo, gozando de mucha posesión y muchos espacios tras una zaga kazaja muy desordenada, además de un Arda Güler como director de orquesta, la mayor calidad y pegada madridistas se impusieron. Un triplete de Mbappé –de penalti, de vaselina y desde la frontal– encauzó la goleada que rubricaron Camavinga y Brahim. Seis puntos de seis para el Real Madrid que les permite olvidar las penas de la dura derrota (5-2) en el pasado derbi del Metropolitano.