El Club Lleida Ski & Wake, campeón de España de esquí náutico

El Club Lleida Ski & Wake se proclamó vencedor, por duodécima vez y además de forma consecutiva, del Campeonato de España de esquí náutico disputado el pasado fin de semana en la urbanización madrileña de Cerro Alarcón, donde destacaron a nivel individual Lluís y Laura Noguera, y Pablo Donatiu, que se colgaron medallas de oro absolutas.

En la combinada masculina, Lluís Noguera se impuso en las modalidades de figuras y saltos, mientras que su compañero Pablo Donatiu hizo lo propio en eslalon. En féminas, dominio absoluto de Laura Noguera en figuras y saltos. En sub-21 destacaron dos esquiadores del club leridano. Uno de ellos fue Pol Roy, que acabó en primera posición, y también brilló Carla Prats, que subió al tercer cajón del podio.