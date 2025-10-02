El golazo de Juan Agüero que vale jugar contra un equipo de Primera: a la escuadra desde 30 metros
Desató la locura en el Camp d'Esports y metió el Atlètic Lleida por primera vez en la Copa del Rey
El sueño de jugar en casa contra un equipo de Primera división ya es una realidad para el Atlètic Lleida, que ayer venció el Ejea por 2-1 en la prórroga con un magnífico gol de Agüero en el minuto 120 para superar los cuartos de final de la Copa Federación, eliminatoria que da acceso a la segunda ronda de la Copa del Rey.
Después de 30 minutos con una prórroga sin nada de juego, Agüero marcó por la escuadra de falta indirecta, y desde treinta metros, para desatar la locura en el Camp d'Esports y meter el Atlètic Lleida por primera vez en la Copa del Rey. Con respecto a la Copa Federación, Ourense CF será el rival en semifinales en el Camp d'Esports.