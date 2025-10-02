El golazo de Juan Agüero que vale jugar contra un equipo de Primera: a la escuadra desde 30 metros

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El sueño de jugar en casa contra un equipo de Primera división ya es una realidad para el Atlètic Lleida, que ayer venció el Ejea por 2-1 en la prórroga con un magnífico gol de Agüero en el minuto 120 para superar los cuartos de final de la Copa Federación, eliminatoria que da acceso a la segunda ronda de la Copa del Rey.

Después de 30 minutos con una prórroga sin nada de juego, Agüero marcó por la escuadra de falta indirecta, y desde treinta metros, para desatar la locura en el Camp d'Esports y meter el Atlètic Lleida por primera vez en la Copa del Rey. Con respecto a la Copa Federación, Ourense CF será el rival en semifinales en el Camp d'Esports.