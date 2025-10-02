La leridana Sorribes roza el bronce en el Mundial de Sidney

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El equipo femenino de K1 formado por la leridana Laia Sorribes y las vascas Maialen Chourraut y Leire Goñi estuvo muy cerca de conseguir ayer la medalla de bronce en la prueba por equipos K1 de los Campeonatos del Mundo de piragüismo eslalom que se están disputando en Sidney (Australia). Una penalización de dos segundos en la puerta 2 del recorrido condicionó el resto de la bajada y les privó de un valioso bronce. Al final, Chourraut, Sorribes y Goñi finalizaron cuartas, lejos del oro que ganaron las checas, y a menos de dos segundos del tercer lugar de las eslovenas.

En la modalidad masculina tampoco se logró medalla. La tripleta formada por el leridano Miquel Travé, el vasco Pau Echaniz y el segoviano David Llorente concluyó lejos de la medallas, en la décima posición, a más de seis segundos de la patrulla francesa, campeona del mundo, tras penalizar en las puertas 2 y 12. La victoria fue para Francia, seguida de Japón, que fue plata, y Gran Bretaña.

En la jornada de ayer también se llevaron a cabo las clasificatorias de K1 individual. En féminas, la mejor fue Leire Goñi, en el vigésimo puesto, justo por delante de Leire Sorribes, mientras que Maialen Chourraut, penalizada por un toque en la puerta 2, se metió en semifinales con el vigesimoctavo mejor registro. En hombres, Miquel Travé fue el mejor de la selección española con el noveno crono, a 1,35 segundos del vencedor. También pasó a semifinales Pau Echaniz, con el decimonoveno registro, mientras que Llorente quedó fuera.