Dos equipos con distintas metas

La plantilla del Vila-sana, en un entrenamiento reciente, ya con toda la plantilla que arrancará el curso, después del Europeo. - JOAN GÓMEZ

Por segunda vez en la historia, Vila-sana y Alpicat volverán a compartir la máxima categoría femenina, después de hacerlo ya en la temporada 2022-23, la primera y hasta ahora única campaña con dos leridanos en la élite. Después de dos temporadas exitosas para ambos equipos, parten con la ambición de mantener el buen nivel, pero con objetivos muy dispares: las del Pla d'Urgell quieren volver a levantar títulos después de romper el hielo en la 2024/25 con un triplete de Supercopa de España, Copa Intercontinental y Copa de la Reina; mientras que el Alpicat solo piensa en la salvación.

El Vila-sana afronta el nuevo curso con la aspiración de volver a luchar por los títulos, aunque “sin olvidar lo difícil que es”, según el técnico Lluís Rodero, que volverá a liderar al equipo desde el banquillo. “Yo nos pongo la obligación de ganar, pero sé que para muchos somos favoritos”, añadió el técnico de un equipo que se ha reforzado en busca de la excelencia.

El conjunto del Pla d’Urgell dio un golpe encima de la mesa en el mercado firmando a Aina Florenza como fichaje estrella, procedente del Palau de Plegamans junto a la prometedora Elsa Salvanyà. A ellas dos, se une la chilena Bea Gaete, tercera incorporación para una plantilla que arrancará mermada la temporada, porque Gimena Gómez y Laura Pastor serán baja en los primeros meses.

Por su parte, el Alpicat afronta su regreso a la máxima categoría también con tres fichajes para reforzar el bloque del ascenso. Lourdes ‘Luly’ Lampasona, del Turquel portugués, Claudia Sanjurjo, del Bembibre, y la portera Ariana García, del Ponferrada, completan una plantilla muy joven y con marcado sello local. “El único objetivo tiene que ser la salvación, pero tampoco podemos obsesionarnos con ello porque sino, no disfrutas la experiencia”, argumenta el técnico, Mats Zilken, que advierte de que “nuestro inicio es muy complicado (arranca contra cuatro equipos que juegan la Champions: Cerdanyola, Palau, Vila-sana y Gijón). Debe servirnos para mejorar de cara a nuestra Liga y no generarnos frustración”.