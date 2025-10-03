Nueva caminata solidaria en la duodécima Transfronterera

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Transfronterera 2025 llega en su duodécima edición consolidándose como una cita deportiva del Alt Urgell y manteniendo su carácter solidario que comenzó el año pasado. En colaboración con la Fundación Vicente Ferrer y su iniciativa ‘1 km 1 vida’, se destinará el cien por cien de los beneficios de las inscripciones a proyectos que garantizan la educación y mejoran las condiciones de vida de niños en situación vulnerable en países asiáticos como Nepal, Filipinas y Sri Lanka.

Este año la principal novedad es la incorporación de un recorrido urbano e inclusivo de 3 kilómetros, la Caminada Fundació Peusa, pensada para familias y personas que quieran disfrutar de una actividad accesible, con pistoletazo de salida en el Palau Municipal d’Esports de La Seu d’Urgell. Esta caminata se añade a los dos itinerarios habituales de 21 y 15 kilómetros que se iniciarán en la plaza Germandat de Sant Julià de Lòria.

La participación ha ido creciendo con los años, pasando de los 142 inscritos en el 2023 a los 260 participantes en 2024, una cifra que se espera superar este año.