“El 5-0 no refleja la realidad”

Tras la derrota por 5-0 ante el Barça B, el técnico del AEM, Joan Bacardit, aseguró que “creo que hemos sido uno de los equipos que mejor primera parte le han hecho al Barça B y que más peligro le han creado. Hemos minimizado sus fortalezas y en el primer tiempo me he marchado muy satisfecho. La lástima ha sido la segunda mitad, que ensucia todo lo que se ha hecho bien en la primera y no refleja la realidad que se ha vivido”, remarcó.

“A partir del segundo gol hemos ido a presionar, pero son muy buenas y nos han superado. Íbamos 2-0, teníamos que arriesgar, pero no salió bien”, explicó el preparador sobre los últimos minutos del equipo.

A pesar del resultado y no haber ganado aún en Liga, Bacardit mandó un mensaje de optimismo. El técnico barcelonés del AEM apuntó que “si somos capaces de hacer lo que se ha hecho en los primeros 45 minutos, conseguiremos ganar al Villarreal”.

Por otro lado, la zaguera del conjunto leridano Sílvia Peñalver aseguró que “duele mucho. El equipo no se merece este resultado. En la primera parte aguantamos muy bien, lástima del gol y las ocasiones que no se han materializado. Aun así, esto es la Primera RFEF y tenemos que competir los 90 minutos”.

En cuanto a la falta de gol, Peñalver explicó que “al final el fútbol va de marcar más goles y no nos está saliendo cara. En 5 jornadas llevamos un gol a favor, son cosas que nos perjudican, igual que los errores individuales en defensa”, sentenció la defensa madrileña.