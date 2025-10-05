El Alpicat cae en su regreso

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ cerdanyola del vallès ❘ El Lleidanet Alpicat sucumbió ayer en Cerdanyola (5-2), en su reestreno en la máxima categoría. El conjunto del Segrià fue competitivo y generó muchas ocasiones pese a un mal arranque, lo que le permitió irse al descanso (3-2). Pero su rival, que competirá en la Champions, fue mucho más efectivo y se llevó una victoria con margen gracias a su efectividad, pese a haber jugado seis minutos en inferioridad por tres cartulinas azules.

El partido se decantó pronto en favor del conjunto local, que se adelantó mediante Irene Torres tras solo tres minutos (1-0) y amplió su ventaja en el ocho con el 2-0 de Paula Ferron. No obstante, la situación cambió en el minuto 12, cuando la local Gemma Solé recibió la cartulina azul que, acompañada de una falta directa, permitió anotar el 2-1 de Arantxa González. Con el cambio reglamentario, el equipo vallesano se mantuvo con una menos durante dos minutos, en los que, no obstante, hizo el 3-1 en un gran contragolpe. Aun así, ya en igualdad, las de Mats Zilken volvieron a la carga con el 3-2 de la nueva incorporación Lampasona, antes de enfilar un tramo final en el que el Cerdanyola volvió a jugar dos minutos con una menos, por la azul a Carla Ferrer.

Tras un arranque igualado de segundo tiempo, el Cerdanyola amplió su ventaja hasta el 5-2 final, con dos tantos en dos de sus pocas ocasiones, aprovechando errores de un Alpicat que llegó más veces a la portería rival, pero no estuvo acertado.

“Si jugamos siempre así, nos salvaremos”

El técnico del Alpicat, Mats Zilken, se mostró “contento por el partido del equipo, no por el resultado”, que justificó en dos factores: “Hemos cometido errores demasiado graves atrás y no hemos tenido nada de efectividad en ataque”. No obstante, dejó claro que “si jugamos siempre con esta determinación, nos salvaremos”.