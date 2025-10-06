El Alcarràs supera a un gran Artesa de Segre

El portero local, Martín, consigue atajar el esférico tras el remate a puerta de un rival. - INGRID SEGURA

❘ alcarràs ❘ El Alcarràs ganó a un gran Artesa de Segre en un partido en el que los locales estuvieron muy bien tanto defensiva como ofensivamente y en el que supieron defender el marcador en todo momento.

En la primera parte, el dominio fue de los locales, que lograron adelantarse gracias al gol de Sidahmed (1-0, 24’). En la segunda, Da Costa amplió la ventaja y plasmó el dominio local con el segundo (2-0, 63’), Pero tras este gol, el Artesa de Segre empezó a abrir sus bandas, generando más peligro en campo rival, lo que se plasmó con el tanto de Òscar, que acercó a los visitantes.

Tras el 2-1, el Alcarràs supo mantener su ventaja y defender el marcador, gracias a un gran trabajo y esfuerzo de todos los jugadores.