Más de mil participantes en la carrera Aspros

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Lleida volvió a vibrar ayer con la carrera más inclusiva y solidaria de la ciudad. El Parc de l’Aigua acogió la novena edición de la Aspros-SiC24 “Nosaltres també podem!”, organizada por la Fundació Aspros con el patrocinio principal de SiC24, que reunió a más de un millar de participantes en un ambiente festivo y de gran implicación social.

Los corredores pudieron escoger entre distintas modalidades: carrera de 5K y 10K, caminatas de 5K y 10K, además de pruebas infantiles. La cita se ha consolidado tras nueve ediciones como uno de los eventos deportivos más relevantes de Lleida y del territorio, y la organización ya prepara sorpresas para una décima edición “especial y memorable” el próximo año.

En lo deportivo, la carrera de 10K coronó como campeón masculino a Ivan Menchón, con un tiempo de 35:10, seguido de Francesc Solé (36’03”) y Luis Miguel Cor (37:43). En féminas, la victoria fue para Maite Farran (41’39”), acompañada en el podio por Clara Farràs (45’19”) y Teresa Ximelis (45:21). En los 5K, Javier Castells se impuso en la categoría masculina con 17’00”, por delante de Álvaro Caja (17’26”) y Fernando Bonillo (17:26). En la femenina, la ganadora fue Antonia Argilés (21’08”), seguida de Rosa Olivé (21’48”) y Sheila Rodríguez (22’49”).