SEGRE
HO AVANÇA SEGRE

Detenido por violar a su hija de 20 años en la plaza de la Llotja de Lleida ante otro hijo, de 8 años

ATLETISMO

Más de mil participantes en la carrera Aspros

La 9ª edición de la prueba “Nosaltres també podem!” fue un éxito

El momento de la salida de una de las carreras. - PAU PASCUAL PRAT

El momento de la salida de una de las carreras. - PAU PASCUAL PRAT

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

En:

Lleida volvió a vibrar ayer con la carrera más inclusiva y solidaria de la ciudad. El Parc de l’Aigua acogió la novena edición de la Aspros-SiC24 “Nosaltres també podem!”, organizada por la Fundació Aspros con el patrocinio principal de SiC24, que reunió a más de un millar de participantes en un ambiente festivo y de gran implicación social.

Los corredores pudieron escoger entre distintas modalidades: carrera de 5K y 10K, caminatas de 5K y 10K, además de pruebas infantiles. La cita se ha consolidado tras nueve ediciones como uno de los eventos deportivos más relevantes de Lleida y del territorio, y la organización ya prepara sorpresas para una décima edición “especial y memorable” el próximo año.

En lo deportivo, la carrera de 10K coronó como campeón masculino a Ivan Menchón, con un tiempo de 35:10, seguido de Francesc Solé (36’03”) y Luis Miguel Cor (37:43). En féminas, la victoria fue para Maite Farran (41’39”), acompañada en el podio por Clara Farràs (45’19”) y Teresa Ximelis (45:21). En los 5K, Javier Castells se impuso en la categoría masculina con 17’00”, por delante de Álvaro Caja (17’26”) y Fernando Bonillo (17:26). En la femenina, la ganadora fue Antonia Argilés (21’08”), seguida de Rosa Olivé (21’48”) y Sheila Rodríguez (22’49”).

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking