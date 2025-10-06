Trabajada victoria del Balaguer ante su afición

Publicado por Joan Bové Creado: Actualizado:

❘ balaguer ❘ El Balaguer se impuso al Cardona (1-0). En una floja primera parte al Balaguer le costó entrar en juego. El Cardona tuvo dos ocasiones que Pol, el juvenil que actuaba por las bajas de sus compañeros en la portería local, pudo desbaratar. Ya en la segunda parte, los cambios dieron fluidez al juego local y en el 61 Bayona logró el 1-0. El Balaguer dispuso de una gran ocasion para dejar sentenciado el encuentro en un contraataque que dejó a 4 jugadores rojillos solos ante Millán, pero que acabó perdiéndose.

Al finalizar el partido, el técnico local, Josete, dijo: “Defendimos bien a un rival complicado como el Cardona aunque nos ha costado encontrar el ritmo del partido”. Por otra parte, el presidente del Balaguer. Jaume Estrada, anunció que dejará la presidencia del club a final de temporada.