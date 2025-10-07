Las hermanas Ribalta, en dos Mundiales el sábado

Las hermanas leridanas Núria y Eva Ribalta vivirán este sábado una jornada histórica para la familia y el deporte local: ambas competirán en sendos campeonatos del mundo, en el mismo grupo de edad 50-54 años, aunque en disciplinas y franjas horarias distintas, tras lograr la clasificación merced a sus buenas actuaciones en pruebas internacionales.

Núria Ribalta estará presente en el Mundial de Gravel que se celebra en la región de Limburg (Países Bajos) donde las ciclistas completarán 2,5 vueltas al circuito de unos 50 km en un circuito exigente con pistas de tierra, asfalto y senderos ondulados, incluyendo varias subidas difíciles. Integrante del Club Triatló Prosan, Núria obtuvo su plaza tras la excelente segunda posición en su grupo de edad que firmó en la prueba clasificatoria disputada en Castellón el pasado febrero. Su trayectoria en pruebas de larga distancia y gravel la sitúan como una participante a tener en cuenta en su categoría.

Por su parte, Eva Ribalta competirá en el Mundial de Ironman en Kona (Hawái), tras lograr en Cascais (Portugal) la tercera plaza en su grupo de edad, un resultado que le permitió obtener plaza en la mítica prueba. Eva forma parte de l’Associació Atlètica Xafatolls, entidad con la que ha cosechado podios en campeonatos estatales e internacionales en modalidades como el duatlón y el triatlón.

Eva Ribalta está entrenada por el triatleta leridano Jordi Montraveta, que confía en que su pupila obtenga un gran resultado en tierras hawaianas. De hecho, ambos participaron en la prueba denominada ‘Le Mythe’ Embrunman, un triatlón de larga distancia que se lleva a cabo el 15 de agosto de cada año alrededor de Embrun en Hautes-Alpes (Francia). Montraveta hizo podio acabando tercero y Eva Ribalta ganó en su grupo de edad.

Por citar solo algunos de sus logros más relevantes, Eva ha sido campeona de España de triatlón de larga distancia en su grupo de edad y campeona del mundo de maratón veteranos. Además, se proclamó también campeona de España de maratón, en la categoría de veteranos F-40 y fue tercera en Estatales de medias maratones.