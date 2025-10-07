Márquez evita el quirófano, pero se perderá dos carreras

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El piloto leridano Marc Márquez regresó ayer a España tras su caída en el Gran Premio de Indonesia y, nada más aterrizar en Madrid, se sometió a un examen más exhaustivo en el Hospital Ruber Internacional. Las pruebas médicas confirmaron una fractura en la base de la apófisis coracoides y una lesión ligamentosa en el hombro derecho, pero evitará pasar por el quirófano.

Ducati informó en un comunicado que, pese al percance, “las pruebas clínicas y radiológicas han descartado cualquier relación con lesiones previas” y confirmaron “la ausencia de desplazamiento óseo significativo”. Por ello, los doctores Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña han decidido aplicar un tratamiento conservador que evite una nueva intervención quirúrgica. El plan médico contempla reposo, inmovilización y revisiones semanales hasta que la fractura consolide por completo.

Esta decisión impedirá que Márquez participe en las dos próximas citas del campeonato, los Grandes Premios de Australia y Malasia, poniendo fin de manera anticipada a su gira asiática. Tras estas carreras, el calendario se cerrará con las pruebas en Portugal y Valencia, donde el piloto espera poder reaparecer.

“Afortunadamente, la lesión no es grave, pero es importante respetar los plazos de recuperación. Mi objetivo es volver antes de que acabe la temporada, pero sin adelantarme a lo que los médicos recomienden. Ahora la prioridad es recuperarse bien y regresar al 100%”, declaró el nueve veces campeón del mundo.

El accidente se produjo en la primera vuelta de la carrera en Mandalika, cuando la Aprilia de Marco Bezzecchi golpeó la rueda trasera de la moto de Márquez, provocando la caída del leridano. Aunque en un primer momento no parecía una caída especialmente fuerte, las molestias en el hombro encendieron todas las alarmas, dada la delicada trayectoria médica del brazo derecho del de Cervera, que acumula cuatro operaciones desde 2020. Pese al contratiempo, Márquez se muestra optimista.