Pau Torres, jugador del Atlètic Lleida: “espero que sea una fiesta”

El Camp d'Esports volverá a acoger a un equipo de Primera división después de seis años. El Atlètic Lleida se enfrentará con el Espanyol en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, según deparó ayer el sorteo celebrado en la sede de la Federación Española de Fútbol. El partido se disputará el 29 o 30 de este mes y el equipo leridano, que milita en Segunda RFEF, llega a esta ronda después de haber eliminado en la Copa Federación al Tudelano, Formentera y Ejea.

Pau Torres valoró ayer positivamente el emparejamiento. “Es una alegría, ha de ser un día de celebración para la ciudad, un día grande. Por desgracia, hace muchos años que en Lleida no jugamos contra un equipo de Primera división. La última vez yo estaba en el Lleida Esportiu y también fue contra el Espanyol” recordaba el de Capellades.

Pau Torres añadía que “espero que sea una fiesta” y recordaba que “tengo un amigo en el Espanyol”, en referencia al leridano Pere Milla y señaló que “ya le dije que nos volveríamos a encontrar”. Valoró que “saldremos con la máxima ilusión, a competir y sabiendo que es difícil, porque ellos son de Primera, pero nuestra intención es ponerles las cosas difíciles. Es a partido único y en la Copa siempre hay sorpresas”.

Joan Campins explicó que “esperamos que haya ambiente y la gente disfrute. ¿Y por qué no podemos dar la sorpresa y pasar a la siguiente ronda?”, añadía. “Hay que disfrutar que viene un equipo de Primera división”y no duda de que el equipo saldrá motivado. “Es un escenario ideal en el que no es fácil encontrarte”. También señaló que “si tienes tendencia por el Barça siempre es especial jugar contra el Espanyol”.

Quien sí que ha jugado varias veces en el Camp d’Esports el el entrenador del Espanyol, Manolo González. Será su partido número 11 en el estadio leridano, seis con el Badalona, uno con el Ebro, dos con la Peña Deportiva y uno con el Espanyol B y solo ha ganado en una ocasión, con el Badalona (2014-15).