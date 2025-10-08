Mitja Marató de Mollerussa con 650 atletas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una de las pruebas clásicas del calendario atlético leridano, la Mitja Marató Ciutat de Mollerussa, celebrará el próximo día 19 su edición numero 37, en la que los organizadores esperan la participación de unos 650 atletas, entre la prueba reina y la carrera de 5 kilómetros. Una de las novedades es el cambio en la hora de la salida, que se ha programado a las 9.00 en la plaza de l'Esport, con el objetivo de mitigar los posibles efectos del calor, según explicaron ayer durante la presentación de la carrera el alcalde de Mollerussa, Marc Solsona y el presidente de la Associació Atlètica Xafatolls, Xavi Puigredón.

El presidente del club destacó que, del recorrido de la Mitja Marató, 13 kilómetros discurrirán por un circuito urbano y que volverá a pasar por Golmés y Vilanova de Bellpuig, como en las últimas ediciones. La disputa de la prueba comportará afectaciones a la movilidad, de las que el ayuntamiento informará.

En cuanto a los premios, subirán al podio los cinco primeros atletas masculinos y femeninos de la general, los tres primeros de cada categoría y el mejor equipo, clasificación que se elaborará con los tiempos de los cuatro primeros que entren en meta y con la particularidad de que será mixta. También se premiará al equipo que cuente con más mujeres que crucen la línea de meta, en una iniciativa que patrocina la marca Livinda con la voluntad de potenciar la participación femenina. También será premiado el equipo con más corredores que finalicen la prueba y habrá un premio económico de 500 euros para los que batan el récord, patrocinado por Prefabricats Pujol en la categoría masculina y Rosselló en la femenina.

Durante el recorrido habrá cinco puntos de avituallamiento y un servicio de masajes a la llegada a disposición de los atletas.