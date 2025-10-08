Recital para abrir la Champions

Alexia Putellas besa el escudo del Barça después de abrir la goleada con el 1-0, en el duelo ante el Bayern de Múnich. - EUROPA PRESS

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

❘ sant joan despí ❘ El Barça debutó ayer en la Champions con un claro aviso a navegantes: un recital ante un Bayern de Múnich reforzado que acabó en goleada (7-1), para demostrar que el conjunto azulgrana es el rival a batir y que quiere su cuarta Liga de Campeones, en una temporada en la que la competición cambia el formato, con una fase Liga similar a la de la masculina, pero con seis partidos.

El Barça salió al partido con el hambre del campeón que quiere recuperar su trono y se adelantó antes de que ni siquiera el Bayern pudiera casi tocar el balón. Tras arranque de avasallamiento total en el campo del Bayern, Alexia Putellas recuperó el balón en zona de tres cuartos de campo y, sin pensárselo, disparó desde la frontal del área para colocar el 1-0 en el minuto 4 con un zurdazo.

El conjunto bávaro seguía sin despertar y las jugadoras de Pere Romeu lo aprovecharon para ir a por más y ampliar la distancia en el marcador. La portera visitante Mahmutovic evitó el 2-0 en un remate de Aitana tras una buena jugada por la izquierda, pero nada pudo hacer en el córner posterior, cuando Pajor dobló la ventaja en el rechace de un cabezazo al palo de Paredes.

Se habían jugado tan solo 12 minutos, pero ya se intuía que el partido iba camino de exhibición azulgrana y la sensación se refrendó en el minuto 27, cuando Brugts culminó una primera media hora de dominio total con el 3-0, tras una gran combinación. El equipo bávaro no se dio por vencido y recortó distancias mediante Bühl en el 32 (3-1).

El tanto dio esperanzas al Bayern, que rozó el 3-2 en un remate de Eriksson poco después. No obstante, el Barça retomó rápido el control del partido, frenó el ritmo, controló los tiempos y aceleró justo antes del descanso, con el 4-1 de Salma Paralluelo.

Con el partido resuelto, el Barça supo gestionar la situación para no dar ninguna opción al rival e incluso ampliar la cuenta goleadora. Pajor repitió para anotar la ‘manita’ en el 56 (5-1) y Paredes llegó a anotar el sexto gol, pero fue anulado por el VAR. El choque parecía resuelto, pero Claudia Pina se activó en el tramo final para firmar un doblete final que supuso el 7-1 final.