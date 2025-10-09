El Vila-sana estrena web

El CP Vila-sana ya tiene web. Ayer se puso en funcionamiento el dominio de internet clubpativilasana.com, donde los abonados y aficionados en general podrán a partir de ahora consultar todo lo relacionado con la entidad, desde su historia, con sus comienzos en 2003, hasta el calendario de partidos, todos los títulos logrados hasta la fecha y fotos de las jugadoras que integran el primer equipo. También se podrán adquirir las camisetas del club a través de la tienda virtual, darse de alta de socio, comprar entradas para los partidos oficiales, ya que la venta en taquilla quedará anulada, así como visualizar las noticias relacionadas con la entidad.

“Era algo que teníamos claro que se debía implantar lo antes posible. Había que digitalizar el club y comenzar a mirar hacia adelante. Tenemos claro que las redes sociales e internet son el futuro y hay que ir en ese camino”, afirma Arnau Vidal, uno de los gerentes del club, junto a Juanjo Ariza, que asumieron el cargo el pasado mes de julio. El estreno de la web llega en el mejor momento deportivo de la entidad, que el año pasado conquistó tres títulos, los primeros de su historia. “Hay que aprovechar también el boom de este último año, con la consecución de tres títulos, para impulsar esta web para que llegue al máximo número de gente posible y que se animen a venir a ver los partidos”, apuntó Arnau, que reiteró que “era una necesidad muy importante. El año pasado cuando ganamos en Argentina el Mundial de clubes, la gente preguntaba de dónde era el club, pero cuando ponían Vila-sana en internet no salía nada. Había que poner remedio”.

El club y Albert Cogul reciben el premio “Valors” del deporte

Maria Porta, capitana del Vila-sana, la brasileña Dai Silva y el presidente Ramon Porta asistieron este pasado martes a la 42ª edición de la gala Trofeu Campions amb Valors, celebrada en el Gran Teatre de Liceu de Barcelona y donde el club del Pla d’Urgell fue distinguido con el premio ‘Valors’. El jurado destacó que este equipo, de una población de poco más de 700 habitantes, se haya convertido en un referente del hockey femenino. Además, también fue premiado el leridano Albert Cogul después de convertirse en el primer europeo con paraplejia en llegar al campamento base del Everest.