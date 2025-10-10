La selección retrasa el viaje a Elche por la dana

Los jugadores de la selección ayer durante el entrenamiento. - EFE/ ÁNGEL MARTÍNEZ/RFEF

La selección española de fútbol canceló su viaje a Elche para hoy viernes debido a la alerta roja por fuertes lluvias emitida por la Agencia Estatal de Meteorología y a la suspensión de toda actividad decretada por el ayuntamiento ilicitano, para trasladarse mañana mismo, día del partido oficial contra Georgia de clasificación para el Mundial 2026 (20.45).

El aviso de dana y de mal tiempo para Elche, como peor día a priori hoy, llevó al decreto de la alcaldía de “suspender toda actividad docente, las actividades al aire libre”, además de cerrar “las instalaciones deportivas, parques y jardines”.

Así las cosas, la Real Federación Española de Fútbol solicitó la autorización de UEFA para realizar todas las actividades oficiales de la previa del partido ante Georgia en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.