Pádel con tecnología IA en un club de Lleida: cámaras instaladas en las pistas para analizar estadísticas y movimientos de los jugadores

Dos cámaras vigilan cada punto. Una a cada lado de la pista, atentas a todo lo que sucede: un golpe fallado, un globo perfecto, un saque ganador. Ningún detalle escapa a su mirada. No son simples grabaciones, sino ojos digitales que, gracias a la inteligencia artificial, convierten cada partido de pádel en una mina de datos: estadísticas, porcentajes, patrones de juego. Una tecnología que ya utiliza la número uno del mundo, Ari Sánchez, y que ahora llega a todos los públicos.

El epicentro de esta revolución en el pádel leridano está en Torrefarrera. Allí, el club Waps ha inaugurado las primeras Olimpiadas de pádel impulsadas por Aiball, una startup catalana que ha desarrollado un sistema capaz de seguir con precisión tanto la pelota como a los jugadores. El evento, que se inició el 22 de septiembre y finalizará el 20 de diciembre, podría superar el millar de participantes antes de la clausura, según cálculos de los organizadores. Por el momento, en apenas dos semanas, ya se han inscrito más de 120 jugadores y jugadoras, sumando más de 400 medallas en los distintos desafíos que propone esta peculiar competición. Y no son partidos al uso, sino pruebas diseñadas para mejorar las habilidades técnicas.

Els jugadors d’un partit assenyalen una de les càmeres que capten els moviments per analitzar-los. - JORDI ECHEVARRIA

Algunos invitan a trabajar la potencia y la precisión del saque; otros premian la calidad de los globos o la inteligencia para dirigir la pelota a zonas vacías de la pista. Y, por si fuera poco, cada jugador puede guardar sus mejores puntos gracias al sistema ‘Aiball Highlights’. Solo hace falta levantar los brazos en señal de victoria en la “T” central para que la cámara registre el golpe y lo convierta en parte de un vídeo recopilatorio de jugadas destacadas. En Torrefarrera, el pádel ya no es solo cuestión de raquetas y reflejos: ahora también lo es de algoritmos, datos y cámaras.

Algoritmos para establecer un nivel de juego personalizado

Hace dos años, Waps fue pionero en instalar la tecnología de Aiball en dos de sus pistas. Desde entonces, ambos trabajan para perfeccionar el sistema: ahora, además de registrar vídeos, calcula de manera automática aciertos y errores, ofrece estadísticas avanzadas y establece un nivel de juego personalizado para cada participante. Aiball combina algoritmos con un modelo que corrige los posibles errores de las redes neuronales. El resultado: un 98% de precisión en el seguimiento de la bola y un 99% en la identificación de jugadores, fruto del entrenamiento con datos de más de 2.000 partidos y 400.000 saques.