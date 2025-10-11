Bordeta y Pardinyes, en alza

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La UE Bordeta y el CF Pardinyes presentaron ayer en sociedad a todos sus equipos federados para la temporada 2025-2026, que registran unas cifras superiores al ejercicio anterior, aglutinando entre ambos cerca de un millar de jugadores y jugadoras y más de medio centenar de equipos.

El Bordeta, que está en fase de convertirse en Sociedad Anónima Deportiva, presenta unas cifras de récord, con 570 jugadores y 31 equipos en competición, de los cuales poco más de un centenar y ocho equipos juegan como CF Vilanoveta, una entidad afiliada al Bordeta que se ha reactivado ahora para dar cabida a más cantera. Creado hace unos cinco años, se encontraba inactivo desde la pandemia y comparte instalaciones, como explicó ayer el presidente Bartolomé Ayora.

El Bordeta ha incrementado su base en más de 80 jugadores, pasando de los 426 de la pasada temporada a los 570 actuales, con más de una treintena de equipos, la gran mayoría de base, aunque también cuenta con dos conjuntos de veteranos, uno masculino y otro femenino, y un amateur en Tercera Catalana, que ha recuperado después de 22 años.

Por su parte, el CF Pardinyes empieza la temporada con 25 equipos y cerca de 400 jugadores y jugadoras entre la base y los equipos amateurs y veteranos, así como las dos formaciones de fútbol inclusivo que la entidad coordina desde la temporada pasada con las asociaciones Aspros e Ilersis. Como novedad, ha recuperado la categoría “baby” o “Debutants”, lo que le convierte en el único club de Lleida con todas las categorías de base posibles.