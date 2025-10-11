El Bigues i Riells impugna y el comité abre expediente

El Alpicat presenta a sus equipos- El Hoquei Club Alpicat presentó a sus 22 equipos de los que formarán parte 150 jugadores y jugadoras. Son 3 equipos de Escoleta (que no compiten), 2 Prebenjamines, 2 Benjamines, 3 Alevines, 3 Infantiles, 2 Fem15, un Juvenil, 2 Júniors, uno de Segunda Catalana, uno de Primera Catalana Femenina, un OK Plata y un OK Liga Femenina. “No podemos coger más gente, nos estamos planteando abrir los sábados por la mañana para hacer clases de iniciación”, dijo la presidenta Meri Mata. - ANIOL MORAL

La Federación Española de Patinaje informó ayer al Vila-sana de la reclamación presentada por el Bigues i Riells el pasado martes por una posible alineación indebida en la que incurrió en el primer partido de Liga, en el que se impuso por 0-11. En el citado encuentro, el conjunto del Pla d’Urgell incumplió el artículo 20 del reglamento, que estipula que la mitad de deportistas inscritas en el acta de un partido deben de ser seleccionables por España. En este encuentro solo cumplían esta norma 4 de las 9 inscritas, ya que una plaza quedó vacante debido a las numerosas bajas que azotan al equipo.

Ahora el Vila-sana, al igual que el Bigues i Riells, tiene 48 horas para presentar las oportunas alegaciones. No obstante, el presidente Ramon Porta reconoció el error y dijo que asumirán el castigo, que sería, como mínimo, la pérdida de los tres puntos, pero pidió revisar este artículo de cara a la próxima temporada.

El equipo recibe hoy al Cerdanyola (13.00, Esport3) con el objetivo de sumar una victoria que le haga olvidar el partido del Bigues i Riells. El técnico Lluís Rodero tiene, además de las bajas conocidas de Pastor, Gómez, Salvat y Victòria Porta, a Luchi con molestias. “No pienso en eso, prefiero ser positivo y sé que mejoraremos a medida que avance la temporada”, dijo.

El otro equipo leridano, el Lleidanet Alpicat, también se estrena hoy en casa y lo hace ante uno de los grandes como es el Palau de Plegamans (20.00). Sin nada que perder, el técnico leridano Mats Zilken explicó que “veo a las jugadoras muy ilusionadas. Les he dicho que disfruten y que confíen en ellas mismas”.