En busca de un cambio de dinámica

El AEM busca hoy (18.00/Lleida En Joc) dar un golpe encima de la mesa cada vez más necesario para dejar atrás el mal arranque liguero y estrenar su casillero de victorias, en la visita al Camp d'Esports del Villarreal, un rival que la pasada campaña se salvó en la última jornada pero que ha arrancado con 10 puntos de 15 posibles y es tercero en la tabla.

El entrenador de las leridanas, Joan Bacardit, reconoció que “está siendo un inicio muy duro para todo el mundo, porque son muchas horas de trabajo y no estamos teniendo ninguna recompensa”, algo que se ejemplificó a la perfección la semana pasada, con una cruel eliminación copera en la prórroga ante el Europa (1-3), tras jugar con diez desde el minuto 45, y la posterior goleada en el campo del Barça B (5-0).

Bacardit no escondió que “ha costado” que el equipo se recupere anímicamente, pero alabó su buen trabajo y se mostró convencido de que “cuando ganemos el primer partido, vamos a ir hacia arriba seguro, porque el equipo necesita este refuerzo anímico”.

El conjunto leridano seguirá sin poder contar con la lesionada de larga duración Laura Fernández ni Vero Herrera, que ya se perdió el anterior partido, para recibir a un Villarreal que Bacardit definió como “un equipo muy reconocible”. “Sabemos lo que nos hará, pero siempre lo acaba logrando porque tiene jugadoras de mucho nivel. Tenemos que estar concentradas, porque cambian de sistema entre el ataque y la defensa, y minimizar sus puntos fuertes, que son las transiciones”, explicó.

Además, dijo que el equipo debe seguir en la línea de los últimos partidos en casa y, pese a las complicaciones para materializar sus ocasiones, añadió que “prefiero llegar muchas veces y no marcar, que al revés, porque es un síntoma de que las cosas se hacen bien”. “Igual que como equipo necesitamos la primera victoria, las delanteras necesitan marcar el primer gol para despejar los fantasmas”, concluyó.