España se mide a Georgia sin Olmo, que vuelve a Barcelona lesionado

La selección española se enfrenta hoy (20.45, La 1) a Georgia en el Martínez Valero de Elche, en la fase de clasificación para el Mundial 2026. El conjunto español busca su tercer triunfo consecutivo para afianzar el liderato del Grupo E, aunque llega con bajas importantes: Lamine Yamal, Nico Williams y la última de Dani Olmo.

La RFEF informó ayer de que el jugador del FC Barcelona sufre una lesión muscular en la pierna izquierda que le hará ser baja en los dos partidos de este parón, y el propio De la Fuente reconoció que había llegado a la concentración con molestias y que ayer, en su primer entrenamiento, se lesionó definitivamente. Según varios medios, se trata de una dolencia en el sóleo que le mantendrá entre tres y cuatro semanas de baja, lo que le podría dejar fuera del Clásico ante el Madrid.

Luis de la Fuente, que aseguró sentirse “apoyado” y con ganas de seguir “hasta 2030”, confía en mantener la racha perfecta de España en Elche, donde ha ganado los seis partidos disputados. Enfrente estará una Georgia que es segunda del grupo, aunque con su estrella Kvaratskhelia entre algodones. El seleccionador advirtió que será “un partido complicado” y pidió máxima concentración ante un rival “con talento y velocidad”.