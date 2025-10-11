“Lo de la afición es brutal”: Encuentra ensalza otra vez el apoyo de los aficionados, un millar de los cuales “tomarán” mañana el Palau Blaugran

La visita mañana (12.15 h) del Hiopos Lleida al Palau Blaugrana supondrá otro masivo desembarco de aficionados burdeos –cerca de un millar–, algo que no deja de sorprender a Gerard Encuentra. “Es espectacular, brutal”, reconoce. “El año pasado lo vivimos con mucha fuerza porque era el estreno en la Liga ACB y todo era muy bonito, pero en este segundo año, que la gente se desplace y se gaste el dinero para acompañar al equipo es algo magnífico. Tengo ganas de que los jugadores que no lo han vivido todavía vean cuanta gente viene a apoyar fuera de casa. Eso para nosotros es un plus e intentaremos, tanto por los que vienen como por los que no pueden hacerlo, dar nuestro máximo nivel”, señaló.

Encuentra reconoció que el equipo llega bien al partido, con la moral alta tras ganar en su estreno y motivado ante un Barça al que ayer vio en vivo en el Palau frente al Valencia Basket, ya que se enfrentaban sus dos próximos rivales. Aunque ganar “siempre ayuda”, dijo, reconoce que la victoria ante los de Joan Peñarroya en el Trofeu Ciutat de Lleida no sirve de referencia. “Las pretemporadas son muy engañosas. No puedes sacar muchas conclusiones de estos partidos porque pruebas cosas y das minutos a jugadores que quieres que cojan confianza. Ahora ya estamos en un periodo más competitivo en el que lo que vale es ganar, y el partido que vivimos aquí hace unas semanas no tendrá nada que ver con el del domingo en el Palau. También es verdad que a ellos les dio pereza venir a jugar a Lleida, aunque con eso no saco valor a nuestra victoria, porque en un momento ellos quisieron meterse en el partido para ganarlo y fuimos capaces de aguantar ese golpe y competir bien. Contra estos rivales siempre sales con un extra de motivación”, aseguró el técnico, que tendrá la duda de John Shurna.

Un Robles mermado busca en León su primera victoria

Tras perder en su debut ante el Ointxe! vasco en un final en el que salió cruz, el Robles Lleida confía en estrenar hoy (20.30) su casillero de victorias en la pista del León. Lo hará con un equipo mermado, con jugadoras que arrastran molestias, pero ya recuperado anímicamente de la derrota. “Estamos bien, con ganas y muy conscientes de las cosas que tenemos que mejorar. Hicimos muchas cosas bien, pero hubo una muy importante, que es la dureza, en la que fallamos. Hoy tendremos que bajar al barro”, apuntó el técnico Rubén Petrus.