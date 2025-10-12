Al asalto del Palau Blaugrana

El Hiopos Lleida tiene este mediodía (12.15/TV3) en el Palau Blaugrana el primer examen de alto nivel de los cinco que debe afrontar en las primeras once jornadas, en las que se medirá a cinco de los considerados ‘grandes’ de la Liga. Y es que tras visitar hoy a un Barça crecido tras la victoria del viernes en Euroliga frente al Valencia, que fue el primer verdugo de los azulgranas en la ACB 2025-2026, los de Gerard Encuentra recibirán el sábado precisamente al conjunto che en el Barris Nord, donde también rendirán visita en este exigente arranque de competición el Baskonia, Unicaja y Real Madrid, por este orden.

Las buenas sensaciones que dejó el equipo burdeos en su estreno ante el Breogán, en un partido que dominó de principio a fin gracias a una gran defensa y a un juego coral, en el que destacaron Gyorgy Golomán, Caleb Agada y Melvin Ejim, han elevado la moral de un equipo que acude al coliseo azulgrana dispuesto a dar la sorpresa, si bien es consciente del equipo que tendrá en frente, muy reforzado por el triunfo del viernes, el segundo en Euroliga de tres partidos. “Dentro del vestuario no hay que rebajar demasiado el suflé porque somos bastante conscientes de lo que hay, y el que no lo esté es que aún no conoce suficientemente esta Liga ni a los rivales”, alertó Gerard Encuentra, que pide calma ante una temporada que se avecina muy dura y larga. “Tenemos un calendario de inicio muy duro y, como ya dije, esto no va de cómo empieza, sino de cómo acaba. Todo es un proceso. El otro día nos salió un buen partido por muchas cosas, porque nuestra gente nos transmitió una energía especial y nuestro inicio de encuentro fue bueno, entre otras cosas, pero nos saldrán partidos no tan buenos y hay que ser conscientes de ello. Hay que tener paciencia con el equipo y seguir trabajando”, puntualizó.

El entrenador leridano, que este pasado viernes acudió al Palau Blaugrana a ver el Barça-Valencia, sus dos próximos rivales en Liga, reiteró que todavía están en fase de construcción y no han llegado al nivel deseado. “El equipo tiene ese punto de ilusión y ambición que es muy bueno, pero la Liga es durísima y se mueve por dinámicas. Ahora en lo que tenemos que centrarnos es en mejorar, crecer y, como digo siempre, pasadas unas jornadas veremos en qué lugar de la clasificación estamos y si nos podemos marcar otros objetivos, pero ahora mismo el crecer y ser competitivos son nuestros objetivos”, matizó.

El Hiopos, que tendrá el respaldo de cerca de un millar de aficionados en las gradas del Palau, afrontará el partido con la única duda de John Shurna. El estadounidense, que ya fue baja frente al Breogán por una rotura muscular, se ha entrenado al margen del equipo.

Peñarroya critica la falta de tiempo para descansar

El entrenador del Barça, Joan Peñarroya, se quejó después de ganar el viernes al Valencia de la falta de tiempo de descanso que tienen su equipo entre los partidos de Euroliga y ACB. “Estamos en una situación de desventaja muy grande”, dijo respecto a otros equipos de la Liga española, y añadió: “los jugadores tienen que recuperar los esfuerzos. En 34 horas volvemos a estar aquí (para jugar contra el Hiopos Lleida en la Liga Endesa) y hay poco margen para recuperar y ninguno para entrenar”.

El Manresa se estrena y dura derrota del Girona

La segunda jornada de la Liga Endesa arrancó ayer con cuatro partidos que concluyeron tres de ellos con victorias foráneas. El único que logró vencer en casa fue el Manresa, que sumó el primer triunfo tras derrotar ampliamente al Granada (83-68). El Girona, por su parte, encajó un severo correctivo en casa ante el Murcia (71-93), líder provisional junto con Unicaja y Tenerife, que también ganaron ayer a domicilio ante el Gran Canaria (72-81) y el Andorra (64-96), respectivamente.