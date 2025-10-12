El Pons Lleida busca la victoria en Caldes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Pons Lleida visita hoy la pista del Caldes (12.15/Esport3) con el objetivo de sumar la victoria y resarcirse de la derrota sufrida el pasado domingo en el Onze de Setembre ante el Voltregà (2-4). El equipo que entrena Edu Amat llega a esta tercera jornada de la OK Liga con una victoria, lograda en la pista del Noia en la jornada inaugural de la competición (1-3) y la citada derrota en su debut en casa.

Amat no se mostraba preocupado por ese primer tropiezo. “Estamos tranquilos con el trabajo que estamos haciendo. No estamos contentos por haber perdido el último partido en casa, fueron tres errores que cometimos. Fue una derrota y ya está, no hay dudas en el grupo y esta semana el equipo ha trabajado muy bien. Se trata de estar más atentos y evitar errores. El equipo está seguro y confiado y vamos a Caldes a por los tres puntos y con la idea de hacer un buen partido”, explicó.

El técnico espera mantener la buena racha del Pons Lleida en la pista del Caldes, donde ha ganado en sus tres últimas visitas en diferentes competiciones. “Cada vez más los equipos se están haciendo fuertes en su pista y el Caldes no es una excepción”, señaló. “Llevamos tres salidas ganando allí pero han sido siempre partidos muy igualados y que se decidieron por pequeños detalles. Es una pista difícil y tendremos que hacer las cosas muy bien para ganar allí”, recordó.

Tras esta salida, al Pons Lleida le esperan dos partidos consecutivos en casa, donde el miércoles, día 15, recibirán al Igualada (20.45), mientras que el domingo día 19 se medirán con el Alcoi (12.00).