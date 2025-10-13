El Fuliola gana al Coll con tres goles en diez minutos

Un jugador del Coll de Nargó conduce el balón ante la presión de un jugador del Fuliola. - LAIA PEDRÓS

Publicado por LLUÍS ALBERT BORTOLO Creado: Actualizado:

❘ LA FULIOLA ❘ El Fuliola tuvo más ocasiones y supo aprovechar diez minutos muy buenos en los que hizo los tres goles, para derrotar al Coll de Nargó. La primera parte del encuentro estuvo igualada, con ambos equipos bien posicionados y sin conceder demasiadas ocasiones.

En la segunda parte, el Coll de Nargó en un contraataque se puso por delante gracias a un gol de Ferran (0-1). A partir de ahí, los locales fueron al ataque y, en diez minutos, consiguieron darle la vuelta al marcador gracias a los tantos de Ferran, Rovira y Josep (3-1). Con este resultado, el Fuliola se relajó y el Coll lo aprovechó para colocar el 3-2 en el minuto 90, obra de Anulft. En el añadido, los locales controlaron el balón y no dieron prácticamente opciones al empate y de esta forma consiguieron llevarse los tres puntos.