‘Mou-te Contra el Càncer’ cita a 1.400 personas

La marcha solidaria 'Mou-te Contra el Càncer' reunió ayer en Lleida a 1.400 personas, que participaron en una jornada que combina deporte, salud y solidaridad y que organiza la Associació Contra el Càncer a Lleida. Los participantes podían elegir entre los dos recorridos propuestos, de 5 y 10 kilómetros y el total de las inscripciones, 12 euros los adultos y 6 los niños, se destina a la entidad organizadora. Ante la Llotja se citaron también 23 clubes y entidades deportivas de Lleida, que hicieron demostraciones de sus respectivos deportes, al tiempo que ofrecían información sobre sus actividades. La marcha, que celebraba su edición número 13, sigue creciendo.