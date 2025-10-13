Un buen Guissona impone su juego al Agramunt

Publicado por RAMÓN BOSCH Creado: Actualizado:

❘ guissona ❘ El Guissona superó al Agramunt (2-0) en un encuentro que dominó durante los noventa minutos. El conjunto de la Segarra llevó la iniciativa en el juego y tuvo más protagonismo en ataque, ante un Agramunt que no llegó a disparar entre los tres palos y estuvo más centrado en contener los ataques locales. Se llegó al descanso con el empate inicial y en la reanudación una buena jugada conducida por Ollé finalizo con un pase a Kane que este transformó en el primer gol del partido (1-0). Poco antes del final Ferrate logró el 2-0 con un buen ramte de cabeza. El Guissona tuvo otra buena ocasiónpero el resultado ya no varió.