Siete podios para Lleida en el Campeonato de Catalunya de Ponts

Momento de la salida de una de las categorías. - JOEL MOLINA

El circuito El Bosquet de Ponts fue escenario este domingo de la penúltima prueba del Campeonato de Catalunya de motocross, que congregó a más de 60 pilotos y en el que los pilotos leridanos lograron siete podios.

En MX2 triunfó Adrià Monné, de Bellpuig, que demostró un gran nivel y solidez durante toda la jornada, superando Iván Polvillo y Mauro Osinlade, que mantuvieron una férrea pugna por el segundo lugar. En MXElite también brilló otro leridano, Sergio Castro, que se llevó la victoria con el tarraconense Iván Cervantes, del Moto Club Segre, tercero.

En MX4 y MX5 llegaron otras dos victorias leridanas. En la primera triunfó Pere Mas (Moto Club Segre), que ganó las dos mangas para subir al primer puesto del podio, seguido del barcelonés José Ramón Osinalde y el gerundense Jordi Pagés, mientras que Alfred Camps (Moto Club Alpicat) hizo lo propio en la otra categoría, superando a los barceloneses Agustí Vall y Pere Caro, segundo y tercero, respectivamente.

En las categorías de base, Jordi Alba, de Castelldans, se anotó la victoria en MX125 tras vencer las dos mangas, seguido de Nil Pallarés, de Bellver, mientras que en MX Sub-18, Didac Arfelis, de Almacelles, fue segundo.