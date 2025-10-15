España sigue lanzada

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

❘ valladolid ❘ La noche en la que España igualó en el estadio José Zorrilla de Valladolid el mejor de sus registros sin perder en partido oficial, 29 partidos, y en la que Unai Simón superó su récord de imbatibilidad, se acercó un paso más al Mundial 2026, goleando 4-0 a Bulgaria y extendiendo una fase de clasificación inmaculada con pleno de triunfos, 15 tantos a favor y ninguno en contra.

España cumplió con la obligación de ganar en la que se han convertido sus partidos. Convierte en hábito lo que otras grandes no son capaces. Suma 29 partidos oficiales consecutivos sin perder, el registro logrado por la mejor generación de futbolistas del Estado, con una gran riqueza de opciones en la cartera de Luis de la Fuente.

Solventa encuentros con ausencias de peso. Se adapta a cualquier escenario, por más lesiones que sufra en el camino. Inventa nuevas opciones De la Fuente en demarcaciones en las que está más que definido el titular. Con Zubimendi y Mikel Merino en un nivel que tan solo mantiene partido tras partido Pedri. Su aparición en una zona más cercana a la creación del juego desata la mejor de sus versiones.

Se rindió Valladolid a Pedri, que no descansó en un once con menos rotaciones de las esperadas. Para De la Fuente no hay nada decidido ni rival pequeño. Por mucho que Bulgaria llegase de encajar goleadas y se parapetase en una defensa de cinco, encerrada en su terreno, deseando que el tiempo volase mientras su portero, Vutsov, salvaba imposibles. Aguantó en pie 35 minutos.

El resultado entre la selección que cuenta sus partidos por victorias, España, y la que lo hace con derrotas, Bulgaria, fue el previsible. Un 4-0 conseguido con un doblete de Mikel Merino, un tanto en propia puerta de Chemev y otro de penalti de Oyarzabal. A falta de dos partidos, España da otro paso hacia el Mundial.

En otros partidos jugados ayer, Italia derrotó 3-0 a Isreal, resultado que elimina a los israelís. Inglaterra ganó 5-0 a Letonia y también estará en el Mundial.