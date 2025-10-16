Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Cinco entidades de Lleida ya usan el pabellón Martín Cano gracias al convenio entre la Paeria y el Sícoris Club. La sección de rítmica del Sícoris, el CB Cappont/Sícoris, Futsal Lleida, Futbol Sala Pardinyes y Aspros entrenarán allí hasta 2028. El alcalde, Fèlix Larrosa, y el concejal de Deportes, Jackson Quiñonez, acompañados por el presidente del Sícoris, Eduard Abella, visitaron el pabellón ayer por la tarde y saludaron a los responsables de los clubes usuarios.