Dos medallas para el Dojo Lleida en la Copa de Catalunya cadete

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El club Dojo Lleida firmó un gran inicio de temporada al conseguir dos medallas en la primera Copa de Catalunya Cadete de judo, celebrada el pasado fin de semana. Yu Tsunoda se alzó con el oro en la categoría masculina -81 kg, resultado que le sitúa como líder provisional del ranking catalán. Por su parte, Ares Oriol logró un meritorio bronce en la categoría femenina -70 kg. También brilló Luka Nebadze, que terminó en quinta posición en -66 kg.