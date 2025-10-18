Flick dice que “es mentira” que Deco presionara para que jugara Lamine

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona recibe hoy (16.15) al Girona en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en un duelo en el que equipo azulgrana buscará volver a la senda del triunfo tras encadenar dos derrotas consecutivas, la última sin un Lamine Yamal que está de vuelta tras superar sus molestias en el pubis. Los de Hansi Flick se fueron al parón de selecciones después de una semana para olvidar, en la que perdieron en el tiempo añadido ante el PSG (1-2) en la Champions y fueron superados por el Sevilla (4-1). Esa derrota en el Ramón Sánchez-Pizjuán dejó al conjunto del técnico alemán sin el liderato en LaLiga.

Flick calificó de “basura” (“bullshit” en inglés) las informaciones que aseguran que el director del área de fútbol, Deco, le presionó para alinear a Lamine Yamal en el partido de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain. “Me gustaría saber de dónde lo sacan. Es una basura. Nunca, ni Deco ni la gente del club, me ha dicho nada. Confían mucho en mi trabajo y nunca me pedirían nada. Es una basura. Si alguien ha dicho esto, miente”, explicó.

Sobre Lamine Yamal, Flick confirmó que estará a su disposición ante el Girona, igual que Fermín López, si bien ha puntualizado que ambos, que salen de lesión, todavía no están para jugar los 90 minutos. “Lo importante es que (Lamine Yamal) se esfuerce y tenga una buena actitud. Después de su lesión, entrenó mucho y tuvo dos días de fiesta. Es su vida privada y yo no me meteré”, dijo al ser preguntado por el viaje que el futbolista hizo el fin de semana.

El regreso de Lamine Yamal y Fermín contrasta con las bajas de los porteros Marc-André ter Stegen y Joan García, el centrocampista Gavi, el mediapunta Dani Olmo y los delanteros Ferran Torres, Raphinha y Lewandowski, que no jugarán por lesión. “Las lesiones de mis jugadores es algo que no puedo cambiar. Tenemos que encontrar una solución y encontrar jugadores en la plantilla, pero no estoy preocupado por eso. Podemos ganar a cualquier equipo”, añadió.

Míchel, por su parte, dijo que “el Barça siempre es el Barça, un equipazo capaz de ganar a cualquier rival del mundo. Tendremos que luchar, sufrir y dar nuestra mejor versión”.

El Camp Nou ya tiene permiso para reabrir

El Barcelona recibió ayer la licencia de primera ocupación correspondiente a la fase 1A de la remodelación del Camp Nou, que le permite reabrir el estadio con un aforo provisional de 27.000 espectadores. No obstante, el club no tiene intención de abrirlo hasta que obtenga la licencia 1B, cuando podrán entrar 45.000 personas.

El club renueva su alianza con Spotify

El FC Barcelona y Spotify anunciaron ayer la ampliación de su acuerdo de patrocinio hasta 2030, tanto para las camisetas de los primeros equipos masculino y femenino de fútbol, como para dar el nombre al estadio. El acuerdo se inició en 2022.

AFE protesta por el Villarreal-Barcelona

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) anunció ayer “una acción de protesta” durante la jornada de este fin de semana, con el apoyo de los capitanes de todos los equipos, contra la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos, que sería el Villarreal-Barcelona el próximo 20 de diciembre. En cada partido habrá un plante los primeros 15 segundos.