La Cursa de la Barca espera 300 corredores en su nueva edición

Vilanova de la Barca acogerá la Cursa de la Barca-16º Memorial Ramon Blanch el día 26, con carreras de 5 y 10 km y una caminata de 5 km en un circuito mixto, con un 85% de tierra y un 15% de asfalto. La prueba, puntuable para la Lliga de Ponent, destinará 1 euro por inscripción a la Asociación contra el Cáncer y contará con unos 300 corredores y cerca de 500 personas del municipio que colaboran en la organización de la prueba.