Prohibido relajarse

El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, afronta con prudencia y ambición el duelo de mañana ante el Valencia Basket, uno de los equipos más potentes de la Liga Endesa. Tras un inicio ilusionante con dos victorias, el técnico leridano subraya que el camino acaba de empezar y que la clave pasa por no relajarse: “La Liga es muy igualada, muy competida y en cuanto te relajas un poco, ya estás preparando la siguiente derrota. Debemos tener los pies en el suelo y evolucionar día a día”, declaró ayer el técnico en rueda de prensa.

Encuentra destacó que “ganar te ayuda a reforzar las ideas, pero solo llevamos dos partidos”. “No tenemos que creernos de más. Estamos contentos porque el otro día tuvimos una victoria de mérito. Pero no debemos pensar que como ya ganamos al Barça somos buenísimos, ni que si perdemos tres partidos seguidos seremos malísimos”, añadió el entrenador, destacando que “es necesario tener equilibrio”.

Sobre el Valencia Basket, el entrenador no escatimó en elogios: “El tema no es solo el talento que tienen, que está claro que es uno de los equipos más talentosos de la Liga, sino cómo ejecutan el juego. Ves a un equipo trabajado, con una identidad muy clara y muchos argumentos técnicos y tácticos, que juega a mucha velociad”, explicó.

Además, insistió en la capacidad de hacer “parciales muy rápidos”. Por ello, recalcó que “tenemos que estar preparados para que esto pueda pasar y no desanimarnos. Está claro que es un rival capaz de borrar la diferencia en dos minutos en un partido que estabas dominando, pero si pasa eso hay que seguir compitiendo los 40 minutos”.

Encuentra también valoró que el rival llegue con más partidos jugados por su participación en la Euroliga: “Ellos tienen una plantilla preparada para jugar la Euroliga. Está claro que pueden tener cansancio, pero jugar tanto hace que tengan mejor química”, aunque esta semana ha anunciado las bajas de Nate Sestina e Ike Iroegbu, ante el regreso inminente de Jean Montero, uno de sus jugadores más determinantes.

El Robles Lleida busca su primer triunfo

El Robles Lleida quiere conseguir hoy (20.00/Lleida TV) en el Barris Nord, ante el TGN Bàsquet, la primera victoria del curso en Liga Femenina 2, después de dos derrotas iniciales muy ajustadas ante el Ointxe (80-83) y el León (80-75). El técnico de las leridanas, Rubén Petrus, reconoció que volverán a afrontar el choque con la plantilla mermada a nivel físico, pero “bien a nivel anímico y con muchas ganas de conseguir la primera victoria”. De hecho, el entrenador dijo que “tenemos que ser más duras en defensa, pero el equipo está siendo competitivo y tenemos un nivel muy alto en la fase ofensiva”. Sobre el rival, que solo ha jugado un partido y lo perdió, destacó que “tiene jugadoras destacadas y que plantea una defensa intensa”.

El Amara Lleida visita al Burgos en Liga U

El Amara Lleida afronta hoy (16.30) su primer desplazamiento en Liga U, de equipos sub-22, visitando al Burgos, el primer líder del grupo B de la competición inaugurada la semana pasada. El conjunto burgalés debutó con una victoria a domicilio en Murcia (73-79), mientras que el equipo dirigido por Borja Comenge perdió tras una mala segunda mitad ante el Granada (65-69). El partido entre Burgos y Lleida será el que cierre la segunda jornada del grupo B, ya que ayer se disputaron el Granada-UCAM Murcia (91-78) y el Bilbao-Girona (80-79). Además, en el grupo A se jugaron el Real Madrid-Joventut Badalona (106-55), el CB Canarias-Barça Atlètic (81-76) y el Manresa-Zaragoza (101-105). Para hoy queda el Unicaja-Valencia (12.30).