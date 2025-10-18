Tres canteras en crecimiento

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El AEM vuelve a batir esta temporada su máximo histórico de jugadores, ya que pasa de los 740 de la pasada campaña a 835 en la actual, repartidos entre 53 equipos del propio AEM y del club asociado, el Inter Recasens, además de los tres que asumió de la base del Lleida CF tras su acuerdo en verano. Asimismo, destaca la notable presencia de los equipos femeninos, ya que tiene 14 que cuentan con un total de 242 jugadoras. Así, la cifra de futbolistas es de 593, distribuidos en 39 equipos, entre las categorías de prebenjamín, hasta los séniors masculino y femeninos.

Por su parte, el Atlètic Segre presentó a un total de 810 futbolistas, contando también al Atlètic Lleida, para la nueva temporada, en un acto especial que forma parte de las celebraciones del 50 aniversario del club. La entidad cuenta con 57 equipos entre fútbol 11 (27) y fútbol 7 (30), incluyendo al primer equipo del Atlètic Lleida, al conjunto genuine y al nuevo conjunto femenino, que competirá esta temporada en la liga de veteranas. Desde la directiva destacaron el incremento de jugadores y jugadoras, así como la consolidación del proyecto conjunto entre Atlètic Segre y Atlètic Lleida, que sigue ampliando su estructura deportiva y social.

La presentación, que fue una de las más espectaculares de los últimos años, incluyó pirotecnia, juegos de luces y una pantalla gigante instalada en el centro del campo, ofreciendo un espectáculo visual a la altura del aniversario.

También la Escola de Futbol Baix Segrià presentó oficialmente su nueva temporada, marcada por el crecimiento, la ilusión y la consolidación de un proyecto que une a distintas poblaciones de la comarca. El club contará este curso con 23 equipos, entre ellos un equipo femenino, y una base de 330 niños y niñas. La escuela agrupa a jugadores procedentes de Aitona, Alcarràs, Soses, Sudanell, Torres de Segre, Montoliu y Albatàrrec. El equipo técnico estará encabezado por Augé Sisó, Carles Navarro y Jordi Abella, con Marc Bordes asumiendo tareas de dirección y coordinación general.