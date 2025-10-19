Primer triunfo en la Liga

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ lleida ❘ El Rodi Balàfia Vòlei logró su primera victoria en la Superliga 2 al imponerse por 3-1 al Cisneros, en un encuentro que sirvió como colofón a una jornada especial para el club con la presentación de sus equipos. El conjunto leridano ofreció un juego coral y equilibrado, destacando a nivel individual Dídac Salas.

Por otra parte, el club presentó ayer a un total de 150 jugadores, cifra récord que le consolida como la entidad de referencia del voleibol masculino en Lleida. El Balàfia afronta el curso con 12 equipos federados y un grupo de tecnificación alevín, creado para escolares con el objetivo de reforzar su desarrollo técnico sin desvincularse de sus centros educativos. De los 12 equipos, dos alevines y el grupo máster (de adultos) son mixtos, mientras que el resto (dos infantiles, dos cadetes, dos juveniles, un júnior y dos sénior) son masculinos.