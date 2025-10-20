El Ivars d’Urgell gana en El Poal y se coloca segundo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Ivars d’Urgell sube posiciones y se coloca segundo clasificado del grupo 30 de Cuarta Catalana, tras remontar un partido intenso contra El Poal. La primera parte fue muy igualada, y, aunque ambos equipos generaron algunas ocasiones de gol, no se resolvieron con éxito. Tras el descanso, los locales abrieron el marcador en el minuto 57, mediante Gómez. El Poal intentó mantener este resultado pero los del Urgell no lo permitieron. Anne empató en el 76, y Grau marcó el gol que sentenció el encuentro en el 85. Finalmente, a dos minutos del silbato final, el equipo local sufrió la expulsión de Pau, que dejó sin opciones de seguir luchando por el empate. Esta cuarta victoria del Ivars d’Urgell lo posiciona entre uno de los mejores de la categoría, junto al Cervera B.