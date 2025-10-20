Excesivo castigo para el Tàrrega

Publicado por Francesc Gasull Creado: Actualizado:

❘ Tàrrega ❘ El Tàrrega pagó con la derrota ante El Catllar (3-5) la excesiva debilidad defensiva. Pese a ello, en ataque mostró un gran nivel y marcó tres goles. Los locales encajaron un serio correctivo que puso al descubierto las carencias de la defensa azulgrana ante un rival que supo aprovecharlas para imponerse en el marcador, aunque no en el juego, porque los de Edgar Molina jugaron un buen partido.

No pudieron empezar peor las cosas y en el minuto 8 los visitantes abrieron el marcador con el 0-1 de Ollé. El Tàrrega reaccionó y Dani Vargas empató con un buen disparo desde fuera del área (1-1) en el 22. En dos contraataques, en los minutos 37 y 41, Gilabert abrió la brecha y colocó el marcador en un contundente 1-3. En la reanudación, más de lo mismo y Gilabert logró su tercera diana en el minuto 47 (1-4). Y tres minutos después, Ollé sentenció el partido con el 1-5. Los locales no bajaron los brazos y, al menos, lograron maquillar el resultado con dos goles de bella factura que dejaron el marcador en el 3-5 final. Una vez concluido el encuentro, el entrenador local, Edgar Molina, dijo: “Hoy sabíamos que no podíamos cometer errores, pero de nuevo los hemos tenido y eso nos ha condenado, pese a marcar tres goles que deberían hacernos ganar el partido”. El técnico azulgrana añadió que “en otras facetas del juego hemos estado bien y tuvimos buen ritmo en la primera media hora del partido, pero no nos queda más remedio que seguir trabajando para corregir errores”.