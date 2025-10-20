Mbappé da el liderato al Madrid antes del clásico
Un tanto de Kylian Mbappé, justo después de que el Getafe se quedara con uno menos por expulsión de Nyom, permitió al Real Madrid ganar en el Coliseum (0-1) en un partido espeso y gris y con ello encarará el clásico del próximo domingo ante el Barcelona en el Bernabéu desde el liderato. La entrada de Vinicius y Guler en el segundo tiempo fue clave. Una falta sobre el brasileño de Nyom significó la roja directa y acto seguido una conexión entre el turco y el galo desequilibró el partido.