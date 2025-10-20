SEGRE

Mbappé da el liderato al Madrid antes del clásico

Mbappé, ante Domingos Duarte, volvió a ser clave. - EFE

Un tanto de Kylian Mbappé, justo después de que el Getafe se quedara con uno menos por expulsión de Nyom, permitió al Real Madrid ganar en el Coliseum (0-1) en un partido espeso y gris y con ello encarará el clásico del próximo domingo ante el Barcelona en el Bernabéu desde el liderato. La entrada de Vinicius y Guler en el segundo tiempo fue clave. Una falta sobre el brasileño de Nyom significó la roja directa y acto seguido una conexión entre el turco y el galo desequilibró el partido.

